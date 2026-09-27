به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح گفت: با رفع موانع موجود، مرحله دوم رینگ شهری نشتارود تا پایان مهرماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: اجرای این طرح که از حدود یک دهه قبل آغاز شده بود، به دلیل مسائلی از جمله تملک اراضی و محدودیت‌های اعتباری با کندی همراه شد، اما با حمایت شورای شهر، پیگیری فرمانداری و تغییرات مدیریتی در شهرداری، روند اجرای آن شتاب گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مرحله دوم این طرح در محدوده خیابان ۱۵ خرداد اکنون در مرحله زیرسازی قرار دارد و از پیمانکاران و عوامل اجرایی خواسته شده است عملیات آسفالت‌ریزی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مردم بتوانند تا مهرماه از این مسیر استفاده کنند.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین مالی این طرح افزود: سال گذشته در جریان سفر مسئولان ارشد دولتی به منطقه، تبدیل این طرح به طرح ملی درخواست شد که با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع محقق شد.

وی ادامه داد: در گذشته اعتبارات این طرح از ردیف‌های متمرکز عمومی تأمین می‌شد که تخصیص آن با چالش‌هایی همراه بود، اما با ملی شدن طرح، امکان استفاده از اعتبارات تخصصی و پایدار فراهم شده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس گفت: تغییرات لازم در ساختار کارفرمایی و مباحث مشاوره‌ای نیز انجام شده تا فرآیند جذب اعتبارات ملی تسهیل شود.

حسینی افزود: پس از بهره‌برداری از مرحله دوم، برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله سوم آغاز خواهد شد و بخش عمده‌ای از تملک اراضی این مرحله نیز انجام شده است.