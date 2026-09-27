به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر مفقودی دو نفر در ارتفاعات عین‌البک شهرستان شاهین‌دژ، (در فاصله ۲۵ کیلومتری این شهرستان) اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: در پی دریافت این گزارش، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان شاهین‌دژ پس از کسب اطلاعات لازم درباره آخرین موقعیت مکانی افراد مفقودشده، بلافاصله به محل اعزام شدند.

به گفته وی تیم امدادی پس از حدود ۲ ساعت تلاش مستمر و انجام عملیات جست‌وجو و دشت بانی افراد مفقودشده را در سلامت کامل پیدا کرده و آنان را به خانواده‌هایشان تحویل دادند.