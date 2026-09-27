مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین در مانور استقرار و آمادگی تیم‌های واکنش سریع گفت: نباید به موضوع کم آبی به عنوان یک بحران یا تنش آبی نگاه کنیم، بلکه باید رویکردی مبتنی بر سازگاری صحیح با شرایط موجود اتخاذ کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین در مانور استقرار و آمادگی تیم‌های واکنش سریع با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: کشور ما از جمله کشور‌های کم آب محسوب میشود و موضوع خشکسالی و بحران‌های ناشی از آن همواره مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که بالغ بر سی نوع بحران در کشور قابل وقوع است.

وی افزود: وزارت نیرو برنامه‌هایی با عنوان «سازگاری با کم آبی» تدوین کرده است که بر اساس آن باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که با شرایط کم آبی، خشکسالی، سیل و سایر پدیده‌های طبیعی سازگار باشیم.

بیرنوندی تأکید کرد: نباید به موضوع کم آبی به عنوان یک بحران یا تنش آبی نگاه کنیم، بلکه باید رویکردی مبتنی بر سازگاری صحیح با شرایط موجود اتخاذ کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی و شرایط ناشی از تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، خاطرنشان کرد: همانگونه که در گذشته تجربه دفاع مقدس را داشتیم، امروز نیز در کنار تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی، دولت و خدمت رسان بر اساس وظیفه و تعهد خود باید آمادگی‌های لازم را برای مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی داشته باشند.

درست‌مصرف‌کردن، راه عبور از بحران‌هاست

حجت‌الاسلام علی یوسفی، مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر استان قزوین با اشاره به اهمیت پرهیز از اسراف و ترویج فرهنگ مصرف صحیح، اظهار کرد: ما پیرو دینی هستیم که امام جامعه ما، امام راحل (ره)، فرمودند هدر دادن نصف لیوان آب گناه کبیره است؛ چراکه هدر دادن بیهوده حتی نصف لیوان آب، مصداق اسراف و گناه کبیره محسوب می‌شود.

وی با طرح این پرسش که در زندگی روزمره ما چه میزان اسراف وجود دارد و تا چه اندازه نسبت به این اسراف‌ها بی‌تفاوت هستیم، تأکید کرد: درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف می‌تواند ما را از همه این بحران‌ها نجات دهد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر استان قزوین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های زحمت‌کشان این عرصه، خاطرنشان کرد: با درست مصرف کردن، حتماً می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.