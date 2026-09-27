بازسازی عملیات نصر ۴ در کوهدشت لرستان
فرمانده سپاه لرستان گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس،عملیات نصر۴ در این شهرستان بازسازی و اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرمانده سپاه حضرت اباالفضل (ع) استان لرستان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازسازی عملیات نصر ۴، روایت جانفشانی شهدا و رشادت های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس این عملیات در شهرستان کوهدشت برگزار شد.
سردار نعمت اله باقری افزود:بازسازی عملیات نصر ۴ ،فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت ودلاور مردی های رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
عملیات نصر ۴، با رمز یا امام جعفر صادق (ع) در ۳۱ خرداد ۱۳۶۶ در منطقه ی ماووت عراق آغاز شد و در پنجم تیر ۱۳۶۶ با پیروزی نیروهای ایرانی و تصرف شهر ماووت به پایان رسید.