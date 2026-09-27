فرمانده سپاه لرستان گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس،عملیات نصر۴ در این شهرستان بازسازی و اجرا شد.

مانده سپاه حضرت اباالفضل (ع) استان لرستان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازسازی عملیات نصر ۴، روایت جانفشانی شهدا و رشادت های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس این عملیات در شهرستان کوهدشت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فر



سردار نعمت اله باقری افزود: بازسازی عملیات نصر ۴ ،فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت ودلاور مردی های رزمندگان دوران دفاع مقدس است.