به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای آبروی محله باگرامیداشت یاد وخاطره شهدای جنگ رمضان در شهرستان شاهین دژ برگزار شد.

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر اهمیت پاسداشت ارزش‌ها و ایثارگری‌های شهدا تأکید کرد وگفت: یادواره‌ها نه تنها یادآور رشادت‌های دیروز هستند، بلکه به ما یادآوری می‌کنند که تلاش و فداکاری برای حفظ میهن، یک وظیفه همیشگی است. اوضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس وشهدای جنگ رمضان با بیان اینکه شهدا بالاترین سرمایه را برای زنده نگهداشتن دین اسلام خرج کردند، اظهارداشت: امروز هم هستند دلباختگانی که برای زنده نگهداشتن دین خدا، او را یاری می‌کنند.

وی یادآورشد: راه عزت، افتخار، مقاومت، ایستادگی و دشمن را ناامید کردن در این کشور به مدد خون شهدا ادامه دارد ونتیجه همین یادواره‌ها وبزرگداشت شهداست.

سرهنگ رسول حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهین دژ نیز به الگو گرفتن اززندگی ووصیت نامه شهداتاکید کرد وافزود: شهدا الگو، مسیر نما وراهنمایی ما در ادامه زندگی هستند ودر شرایط جنگ نرم وجنگ ترکیبی وشناخت دشمن سه عنصر اعتماد به خدا، اخلاص وزمان شناسی باید مد نظر قرارگیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین دژ بیان کرد: شهدا در نزد خدا زنده‌اند و این زنده بودن در حیات بخشی به جامعه مشهود است. امنیت و آسایش، استقلال و عزت امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا است.

وی افزود: شهدا با نثار خون پاکشان عزت و اقتدار را به ملت بزرگ ایران اسلامی به ارمغان آوردند و بزرگداشت یاد و خاطر شهدا کمتر از شهادت نیست.

در پایان مراسم از خانواده معظم شهیدان هادی ارج، جواد شیرزاده، اسلام تمجید، محمدرضا عبدی، وامید حسن پور با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.