با حضور استاندار اصفهان یادواره رهبر شهید انقلاب، سرداران و هزار و ۴۷۲ شهید خط شکن فلاورجان برگزار شد.

یادواره رهبر شهید انقلاب، سرداران و هزار و ۴۷۲ شهید فلاورجان

یادواره رهبر شهید انقلاب، سرداران و هزار و ۴۷۲ شهید فلاورجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این یادواره که به میزبانی ۵۸ شهید شهر زازران و به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده بود گفت: روحیه خط شکنی و فداکاری مردم شهرستان منحصر به میدان دفاع نیست و امروز این مردم با همان روحیه در عرصه‌های مختلف مانند تولید، کشاورزی و دامپروری خط شکن هستند.

سرهنگ پاسدار علی بخشی فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان نیزبا اشاره به اینکه این یادواره یکی از ۵۲۳ برنامه هفته دفاع مقدس در این شهرستان است گفت: این شهرستان در دوران دفاع مقدس ۱۴۵۶ شهید و در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چهل روزه هم ۲۰۴ شهید تقدیم انقلاب کرده است.