پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی، از فردا تا روز چهارشنبه افزایش پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز خیزش و نفوذ گرد و غبار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی و در پی صدور هشدار سطح زرد، از فردا تا روز چهارشنبه افزایش پوشش ابر و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد در این مدت می‌تواند شرایط را برای خیزش و نفوذ گرد و غبار فراهم کند و موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق شود.

همچنین برای روز دوشنبه، علاوه بر افزایش پوشش ابر، در ساعات بعدازظهر رگبار و رعد و برق پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوا نیز از فردا تا پایان هفته روند کاهشی خواهد داشت و برای روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

این روند کاهشی به‌گونه‌ای خواهد بود که صبح روز چهارشنبه، دمای کمینه به طور موقت حدود پنج درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، توصیه می‌شود شهروندان، به‌ویژه افراد حساس، در زمان افزایش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.