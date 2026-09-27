پخش زنده
امروز: -
عضو شورای عالی آموزش و پرورش و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: هر اصلاح و تحولی در آموزش و پرورش باید از «تربیت معلم» آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامعلی حدادعادل امروز در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان گفت :در نظام تعلیم و تربیت، همه امور به دست معلم معنا پیدا میکند و ساختمان، کتاب، آزمایشگاه، تجهیزات و مقررات به خودی خود نمیتوانند به این نظام روح دهند؛ آنچه به این مجموعه روح و معنا میدهد، شخص معلم است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، به دانشجویانی که قدم در راه تعلیم و تربیت گذاشتهاند تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد دانشجویان ، سالهای طولانی توفیق تربیت فرزندان این سرزمین را داشته باشند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: بهترین راه اجرای این سند ، آن است که سند تحول بنیادین در دانشگاه فرهنگیان تدریس شود و معلمانی که وارد نظام آموزش و پرورش میشوند، آن را از جان و دل باور داشته باشند و برای اجرای آن توانمند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان افزود: اگر لازم باشد باید همه تمرکز خود را بر تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان قرار دهیم .
حدادعادل با بیان اینکه باید جایگاه حرفه معلمی در جامعه ارتقا پیدا کند، ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که بالاترین استعدادها و دانشآموزان با بهترین معدلها، با علاقه و انگیزه وارد دانشگاه فرهنگیان شوند و معلمی را انتخاب کنند.
حدادعادل افزود: باید شرایطی ایجاد شود که جوانان مستعد، حرفه معلمی را با افتخار انتخاب کنند و بدانند که تربیت نسل آینده کشور مسئولیتی بزرگ و ارزشمند است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به حضور رهبر انقلاب در دانشگاه فرهنگیان در سالهای گذشته گفت: حدود ۱۰ سال پیش، رهبر انقلاب در آغاز سال تحصیلی در همین دانشگاه حضور یافتند و بر اهمیت آن تأکید کردند .
حدادعادل افزود : این حضور میتوانست این پیام را به دولت، مسئولان، برنامهریزان، دانشگاهها، خانوادهها و ملت ایران منتقل کند که دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، اهمیت بسیار زیادی برای آینده ایران دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شناخته شدن جایگاه معلم در جامعه گفت: اگر روزی در کشور ما اهمیت معلمی بهدرستی شناخته شود، آن زمان راه خود را پیدا کردهایم.
حدادعادل بر اهمیت روش تدریس معلم تأکید کرد و گفت : روش تدریس، نقش بسیار مهمی در علاقهمند کردن دانشآموزان به یادگیری دارد و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان میتوانند با کسب دانش، مهارت و روش درست تدریس، در ساختن ایران آینده نقشآفرین باشند.