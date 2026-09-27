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وزیر آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگیان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت است و معلمی از مهمترین اولویتهای کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرکت غلامعلی حدادعادل و عبدالحسین خسروپناه در این مراسم، حضور این دو چهره را پشتوانهای معنوی برای دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: حمایتهای ارزشمند آنان از آموزش و پرورش و بهویژه دانشگاه فرهنگیان، سرمایهای مهم برای این مجموعه است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، بر ضرورت توجه به فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و شناخت عمیق ارزشهای انقلاب تأکید کرد و افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، شناخت، مقاومت، پایداری و هوشمندی همواره در مسیر پیشرفت حرکت خواهد کرد.
کاظمی همچنین با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آموزش و پرورش و فرهنگ گفت: رهبر انقلاب، فرهنگ و تعلیم و تربیت را امری «فرا راهبردی» دانستهاند و بر علم، دانایی، اخلاق، تقوا، صیانت از حریم و خودافزایی تأکید کردهاند.
وی خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: بهترین فرصت برای خودافزایی در اختیار شماست و این خودافزایی باید در ارتباط با خداوند، ارتباط با مردم و همچنین در حوزه دانش و مهارتهای حرفهای معلمی دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تفاوت اصلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشجویان، «معلم شدن» است، تصریح کرد: معلمی صرفاً انتقال علم و دانش نیست؛ بلکه معلم باید وجدان، عدالت، رفتار انسانی، همدلی، دوستی و مهربانی را نیز در کلاس درس آموزش دهد و این ویژگیها ابتدا باید در شخصیت خود معلم نهادینه شده باشد.
کاظمی همچنین از مسئولان دانشگاه فرهنگیان خواست الزامات تحصیل و تربیت معلم را فراهم کنند و با توجه ویژه به استادان، دانشجویان و فرصتهای تربیتی، زمینه تحقق اهداف این دانشگاه را فراهم آورند.