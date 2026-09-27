

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی ایران، در جریان برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا و در جایگاه عضو هیات منصفه تجدیدنظر، دیدار‌هایی با مسئولان ارشد کنفدراسیون هاکی آسیا داشت که به گفته وی، دستاورد‌هایی برای هاکی ایران به همراه داشت.

قدیمی در دیدار با فومیو آگورا، رئیس کنفدراسیون هاکی آسیا، مورد تقدیر قرار گرفت. آگورا ضمن تبریک کسب نخستین مدال تاریخ هاکی چمنی ایران و صعود تیم هاکی چمن ۵ زیر ۱۸ سال پسران ایران به مسابقات جام جهانی، از صدور مجوز حضور تیم دختران ایران در رقابت‌های جهانی این رشته خبر داد.

بر اساس اعلام رئیس کنفدراسیون هاکی آسیا و مکاتبات انجام‌شده با فدراسیون جهانی هاکی، مجوز حضور تیم هاکی چمن ۵ زیر ۱۸ سال دختران ایران در مسابقات جهانی صادر شده است.

آگورا همچنین از روند توسعه و پیشرفت هاکی چمنی در ایران طی سال‌های اخیر تمجید کرد. در ادامه این دیدارها، رئیس فدراسیون هاکی ایران با مروان الجوما، نایب‌رئیس کنفدراسیون هاکی آسیا و رئیس فدراسیون هاکی عمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون‌های هاکی ایران و عمان که مدت آن پیش از این به پایان رسیده بود، بار دیگر تمدید شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، تیم‌های هاکی دو کشور از ظرفیت اردو‌های مشترک، تعاملات فنی و برنامه‌های مشترک آموزشی و تمرینی برای ارتقای سطح کیفی خود استفاده خواهند کرد.

این همکاری‌ها در راستای توسعه روابط ورزشی میان دو کشور و فراهم کردن زمینه برای افزایش تعاملات فنی و برگزاری اردو‌های مشترک میان تیم‌های ملی هاکی ایران و عمان پیگیری خواهد شد.