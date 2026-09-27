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نان کامل حق مردم است

تامین نان کامل از تکالیف سند امنیت غذایی است، اما همچنان بخش قابل توجهی از مواد مغذی گندم از جمله سبوس در فرآیند تولید آرد حذف می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۲:۴۶
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برچسب ها: نان ، نان کامل ، تولید آرد
 