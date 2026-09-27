به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی غلامرضایی طی احکامی سید مهدی مویدی را به عنوان مشاور، امیرحسین افکاری را به عنوان مدیریت تامین و پخش شبکه تماشا، حسین عابدی را به عنوان مدیریت تامین و پخش شبکه نمایش و محمد شهبازی سلطانی را به عنوان مدیر آرشیو شبکه نمایش و تماشا معرفی کرد.

سید مهدی مویدی، مدیرکل تولید سیما، مدیریت تولید معاونت فضای مجازی و کارگردانی و تهیه کنندگی برنامه‌ها و مستند‌های تلویزیونی را در کارنامه کاری خود دارد.

مدیریت و نظارت بر فرآیند بازبینی و تایید برنامه‌های تلویزیونی، ارزیاب پخش شبکه‌های سیما، مسئولیت بازبینی در شبکه‌های سلامت، قرآن و معارف سیما و شبکه سه، ناظر برنامه‌های زنده تلویزیون و... از جمله مسوولیت‌های امیر حسین افکاری بوده است.

حسین عابدی پیش از این مدیر تامین و پخش شبکه سلامت و مدیر تامین و پخش کانال تماشا را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین محمد شهبازی سلطانی پیش از این مدیر تأمین برنامه شبکه یک سیما، مدیر طرح و برنامه شبکه امید، مدیر پخش و تأمین برنامه شبکه تماشا و مسئول بازبینی اداره کل تأمین و رسانه بین الملل سیما بوده است.