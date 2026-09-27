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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در محدودههایی از محورهای چالوس و هراز و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلینیا، درباره وضعیت ترافیکی جادههای کشور گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین محدودههای ولیآباد و هزارچم، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو نیز شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ قلینیا درباره محورهای مسدود نیز اظهار کرد: آزادراه کاشان ـ قم در حال حاضر مسدود است و رانندگان میتوانند برای ادامه مسیر از محورهای جایگزین، شامل محور قدیم قم ـ کاشان و محور دلیجان ـ میمه ـ کاشان استفاده کنند.