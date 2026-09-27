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خانواده شهید تازه تفحص دفاع مقدس، علی اکبر گندمی پس از حدود ۴۰ سال فراق با شهیدشان در ستاد معراج شهدای تهران وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ خانواده شهید تازه تفحص دفاع مقدس، علی اکبر گندمی پس از حدود ۴۰ سال فراق با شهیدشان در ستاد معراج شهدای تهران وداع کردند.
علی اکبر گندمی ۴ بهمن سال ۱۳۴۱ در تبریز چشم به جهان گشود. وی در ۲۱ اسفند سال ۱۳۶۵ در ۲۴ سالگی، در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به شهادت رسید. پیکرش پس از حدود ۴۰ سال با تلاش گروههای تفحص شهدا، پیدا و هویتش شناسایی شد.