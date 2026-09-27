نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، رژیم صهیونیستی را به پایبند نبودن به تعهدات خود در چارچوب توافق غزه متهم کرد و گفت: این اقدامات برای تامین منافع یک شخص، یعنی بنیامین نتانیاهو و کابینه راست افراطی او، صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، گفت: فهرستی طولانی از موارد نقض توافق از سوی کابینه نتانیاهو وجود دارد و تاکید کرد نتانیاهو در شرایط کنونی بزرگ‌ترین مانع در برابر پیشرفت طرح صلح غزه است.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر افزود: این وضع در حالی ادامه دارد که همه میانجی‌ها با جدیت برای تضمین پایبندی طرف‌ها به توافق و پیشبرد روند صلح تلاش می‌کنند.

نخست‌وزیر قطر پیش‌تر نیز تاکید کرده بود رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در قبال توافق غزه پایبند نیست و همچنان به کشتار مردم و جلوگیری از ورود کافی کمک‌ها ادامه می‌دهد.