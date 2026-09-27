شاداب سازی ۳۵۷ مدرسه در اردبیل
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، جهادگران استان اردبیل با حضور در میدان خدمت، چهره ۳۵۷ مدرسه و ۱۵۰۰ کلاس درس را شادابسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
؛ خدمترسانی گروههای جهادی تنها به مدارس محدود نشده، با همت این جوانان، تا امروز ۴۰۰ روستای استان از نعمت آب شرب بهرهمند شدهاند و عملیات آبرسانی به ۲۵۰ روستای دیگر نیز در حال اجراست.
عباس نوظهور، رئیس بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در کنار شادابسازی و مرمت و زیباسازی ۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس با همکاری نوسازی مدارس، آبرسانی و طرحهای خدماترسانی نیز با همکاری بیش از ۲۰۰ گروه جهادی در حال انجام است.
نوظهور تصریح کرد: حرکت عظیم بسیج سازندگی در خدماترسانی به روستاهای محروم در قالب آبرسانی به ۴۰۰ روستا انجام شده و آبرسانی به ۲۰۰ روستا نیز در حال انجام است.