عباس نوظهور، رئیس بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در کنار شاداب‌سازی و مرمت و زیباسازی ۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس با همکاری نوسازی مدارس، آبرسانی و طرح‌های خدمات‌رسانی نیز با همکاری بیش از ۲۰۰ گروه جهادی در حال انجام است.

نوظهور تصریح کرد: حرکت عظیم بسیج سازندگی در خدمات‌رسانی به روستا‌های محروم در قالب آبرسانی به ۴۰۰ روستا انجام شده و آبرسانی به ۲۰۰ روستا نیز در حال انجام است.