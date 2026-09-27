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رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بر تسریع در نهاییسازی برنامههای وزارت دفاع برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: ظرفیت صرفهجویی زمانی ارزشمند است که به طرحهای عملیاتی، قابل سنجش و اثرگذار در کاهش مصرف انرژی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با هدف گسترش همکاریها و تقویت تعاملات مشترک میان سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نشست مشترک دو مجموعه با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان، اعضای شورای معاونان و مدیران وزارت دفاع برگزار شد.
در این نشست، وزارت دفاع برنامه مقدماتی خود و مجموعههای تابعه برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را ارائه کرد؛ برنامهای که ظرفیتهای صرفهجویی در بخشهای مختلف، از شهرکهای مسکونی و مجموعه تجاری اتکا تا صنایع سیمانی و فولادی را دربر میگیرد.
سقاب اصفهانی در این نشست بر ضرورت عبور سریع از مرحله شناسایی ظرفیتها به سمت تعریف طرحهای مشخص و قابل اجرا تأکید کرد و نهایی شدن هرچه سریعتر برنامههای وزارت دفاع در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی را خواستار شد.
او افزود: ظرفیت صرفهجویی زمانی ارزشمند است که به طرحهای عملیاتی، قابل سنجش و اثرگذار در کاهش مصرف انرژی تبدیل شود.
در ادامه این نشست، ابعاد فنی و چارچوب ارزیابی طرحهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و درباره میزان اثربخشی طرحها در کاهش مصرف انرژی و سازوکار اجرایی آنها بحث و تبادل نظر شد.