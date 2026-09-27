۱۹ واحد پرورش آبزیان شهرستان سبزوار در نیمه نخست امسال، ۷۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید کردند و این شهرستان در کنار ظرفیت‌های کشاورزی و شیلاتی خود، به یکی از مراکز تولید ماهیان زینتی خراسان رضوی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: عمده مراکز پرورش ماهیان زینتی این شهرستان به‌صورت خانگی فعالیت می‌کنند و کمتر از یک‌سوم این واحد‌ها صنعتی هستند.

ابراهیم رودسرابی افزود: این بخش با وجود ظرفیت مناسب برای توسعه، با چالش‌هایی از جمله افزایش هزینه نهاده‌ها و محدودیت تأمین انرژی مواجه است؛ مشکلاتی که به‌ویژه واحد‌های خانگی و غیرصنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی این حوزه گفت: پرورش ماهیان زینتی از جمله کسب‌وکار‌های نسبتاً کم‌هزینه و مقرون‌به‌صرفه است که تاکنون بیش از ۷۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان ایجاد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار، کوی، گلدفیش، سیچلاید، گوپی و فلاور را از مهم‌ترین گونه‌های ماهیان زینتی تولیدشده در سبزوار برشمرد و بر ضرورت راه‌اندازی کلینیک و مرکز تخصصی آبزیان زینتی برای حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای خدمات تخصصی و توسعه این فعالیت اقتصادی تأکید کرد.

به گفته این مقام مسئول ، ظرفیت شیلاتی سبزوار تنها به ماهیان زینتی محدود نمی‌شود و فعالان این حوزه سالانه حدود سه هزار تن ماهی سردابی، گرمابی و خاویاری در شهرستان تولید می‌کنند که حدود ۲۵ درصد از مجموع تولید ماهی خراسان رضوی را شامل می‌شود.