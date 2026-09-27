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اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان با برگزاری تمرینات فشرده و متنوع زیر نظر کادر فنی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای حضور در رقابتهای داخل سالن ریاض، پس از یک هفته تمرین فشرده در مرکز ملی به پایان رسید.
در این مرحله از اردو، شاگردان شهرزاد مظفر زیر نظر کادر فنی و در دو نوبت صبح و بعدازظهر به تمرین پرداختند. برنامههای تمرینی این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی، ارتقای هماهنگی تیمی و اجرای برنامههای فنی و تاکتیکی مورد نظر کادر فنی پیگیری شد.
برگزاری بازیهای درونتیمی، تمرینات اختصاصی بازیکنان و برنامههای ویژه برای دروازهبانها از جمله بخشهای مختلف این مرحله از اردو بود.
کادر فنی نیز در طول جلسات تمرینی، نکات فنی و تاکتیکی لازم را به بازیکنان گوشزد و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
این اردو پس از یک هفته تمرین منظم و فشرده به پایان رسید و ملیپوشان پس از استراحتی کوتاه، بار دیگر به اردو دعوت میشوند تا روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در رقابتهای داخل سالن ریاض ادامه پیدا کند.