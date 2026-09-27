استاندار هرمزگان گفت: مسائل و مشکلات شهرستان بندرعباس باید اولویت‌بندی و مطالبات در نظام بودجه‌ریزی تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بندرعباس افزود: بخشداران بخش‌های مختلف این شهرستان، مهم‌ترین مسائل و مطالبات مناطق خود را در حوزه‌های آب، برق، راه، بنیاد مسکن، بهداشت و درمان، ورزش، حمل‌ونقل و مخابرات مطرح کردند.

وی گفت: هدف از برگزاری این جلسات تبیین وضعیت شهرستان، بخش‌ها و روستا‌ها و تهیه نمایه‌ای جامع از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اقداماتی است که در در دوره‌های مختلف صورت گرفته است.

آشوری افزود: با شناخت دقیق وضع موجود، می‌توان برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای توسعه مناطق انجام داد و روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی را شتاب بخشید.

وی گفت: ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها باید در چارچوب قانون و در راستای اهداف توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه منابع محدود و نیاز‌ها گسترده است، افزود: در نظام بودجه‌ریزی استان باید توزیع عادلانه منابع و اولویت‌بندی نیاز‌ها مورد توجه قرار گیرد و اولویت‌های هر شهرستان، بخش و روستا شناسایی و در فرآیند بودجه‌ریزی دنبال شود تا حتی در شرایط جنگی نیز روند توسعه متوقف نشود.

آشوری گفت: افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات، ارتقای بهره‌وری، توزیع عادلانه منابع و هدایت منابع ایجادشده به سمت توسعه متوازن و پایدار، از وظایف مهم مدیریت استان است و باید در نهایت به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت اولویت‌بندی و تسریع در اجرای طرح‌های مهم شهرستان تأکید کرد.

احمد مرادی گفت: تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس و تجهیز بیمارستان ۲۹۸ تختخوابی باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین پیگیری جاده کهورستان به لار، ساخت یک سالن ورزشی ۴ هزار و ۵۰۰ نفری در شهرستان بندرعباس، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تقویت پوشش تلفن همراه در مناطق مختلف شهرستان را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد.

شهردار بندرعباس هم در این نشست از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی خبر داد و گفت: در دو مرحله هزار دستگاه خودروی سمند، ساینا و انواع خودور دیگر به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده می‌شود.

مهدی نوبانی افزود: در صورت فراهم شدن تسهیلات مناسب و کاهش هزینه‌های گمرکی، آمادگی داریم از ظرفیت خودرو‌های منطقه آزاد نیز برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مسیر ساحلی به سمت دانشگاه هرمزگان گفت: ساخت حدود ۱۰ کیلومتر از این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از بار ترافیکی شهر را کاهش دهد.

شهردار بندرعباس درباره پایانه مسافربری و بافت‌های فرسوده شهری نیز گفت: شهرداری آمادگی دارد با تأیید ستاد بازآفرینی شهری، این‌کار را با مشارکت ۳۰ درصدی شهرداری انجام دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این نشست از برنامه برق‌رسانی به ۴۵ شهرک روستایی در استان خبر داد و گفت: از این شمار ۱۰ شهرک روستایی در شهرستان بندرعباس قرار دارد.

حمید ساعدپناه افزود: برای برق‌رسانی به بیش از ۱۳۰ شهرک روستایی در استان، حدود ۳ همت اعتبار مورد نیاز است و ۲۵۰ دستگاه ترانسفورماتور نیز برای کاهش نوسانات ولتاژ آماده شده است.

بیشتربخوانید: برگزاری نخستین نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با اشاره به نیاز‌های حوزه سلامت در بخش‌های مختلف شهرستان بندرعباس گفت: یک دستگاه آمبولانس به بخش تخت اختصاص می‌یابد و موضوع تأمین دستگاه سی‌تی‌اسکن برای جزیره هرمز نیز در حال پیگیری است.

پژمان شاهرخی افزود: با پیگیری استاندار هرمزگان و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک فروند اورژانس دریایی با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به‌زودی برای استان تأمین می‌شود.

وی گفت: دستگاه سنگ‌شکن نیز تا یک ماه آینده در یکی از بیمارستان‌های دولتی بندرعباس راه‌اندازی می‌شود.