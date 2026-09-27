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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از خرید بیش از ۵۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان از آغاز فصل خرید خبر داد و گفت: تاکنون ۳۹ هزار و ۶۲۵ گندمکار در طرح خرید تضمینی مشارکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری افزود: زیرساختهای جمعآوری و ذخیرهسازی گندم برای پذیرش محصول بیشتر در ماههای آینده آماده است. تاکنون ۳۰ درصد بهای گندم خریداریشده به کشاورزان پرداخت شده و باقیمانده نیز بر اساس زمان خرید، بهتدریج پرداخت میشود.
او با اشاره به شهرستانهای پیشرو در خرید گندم گفت: بوکان با بیش از ۸۰ هزار تن در جایگاه نخست قرار دارد و ارومیه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. چهاربرج، باروق و میاندوآب نیز در ردیف بعدی شهرستانهای برتر استان هستند.
وی افزود: خرید محصول با همکاری شبکه تعاون روستایی، ادارهکل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانههای آرد انجام میشود. به گفته او، ۴۴ مرکز خرید تخصصی با همکاری شبکه تعاون روستایی فعالاند و در مجموع ۷۲ مرکز برای خرید تضمینی گندم ساماندهی و تجهیز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تأکید کرد که این زیرساختها برای تخلیه، نگهداری و انتقال محصول فراهم شدهاند.
آذربایجانغربی سالانه بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم تولید میکند؛ بخشی از این محصول به مصرف کشاورزان میرسد و بخش عمده آن برای تأمین نیاز کارخانههای آرد استان اختصاص مییابد.