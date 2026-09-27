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پلیس انگلیس اعلام کرد که یک حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه فرفورد این کشور روی داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم؛ پلیس انگلیس یکشنبه اعلام کرد چندین مرد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت کرده است. این اقدام پس از تشدید تدابیر امنیتی در یک پایگاه هوایی انگلیس که مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در جنوب غربی انگلستان قرار دارد، صورت گرفت و ارتش نیز در حال بررسی تعدادی از خودروهاست.
در این باره یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت: پلیس مسیر دسترسی به دروازه اصلی پایگاه را بسته است. حدود ۳۰ خودروی امدادی، شامل خودروهای پلیس، آمبولانس و ماشینهای آتشنشانی، در روستای فرفورد در نزدیکی این پایگاه مستقر شده بودند. پلیس گلاسترشر Gloucestershire در بیانیهای با اشاره به روستایی در نزدیکی این پایگاه هوایی اعلام کرد: در پی اعلام وقوع حادثه بزرگ امنیتی، تخلیه ساکنان تعدادی از اماکن در منطقه ولفورد Whelford در حال انجام است. این اقدام به دنبال بازداشت چندین مرد به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره صورت میگیرد.
سخنگوی نیروی هوایی آمریکا نیز در واکنش به این حادثه اعلام کرد: از گزارشهای مربوط به پایگاه فرفورد مطلع شدیم، اما اقدامات حفاظتی را بررسی نخواهیم کرد.
او گفت: یگان ۵۰۱ پشتیبانی رزمی و سایر یگانهای ما مستقر در انگلیس همچنان هوشیار هستند و اقدامات مقتضی را برای تضمین ایمنی و امنیت پرسنل نظامی، غیرنظامیان، پیمانکاران و خانوادههایشان انجام خواهند داد. ما دائماً عوامل گوناگونی را که تعیینکننده نوع اقدامات حفاظتی یا تغییر در آنها برای حفاظت از تأسیسات، نیروها و خانوادههایشان است، ارزیابی میکنیم.