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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی از تشدید نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع آرد و نان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی از تشدید نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع آرد و نان خبر داد.
محمد دهقان با اشاره به فعالیت کارگروه آرد و نان، گفت: تأمین و توزیع نان مورد نیاز مردم و صیانت از سهمیه آرد واحدهای نانوایی بهصورت مستمر رصد و پایش میشود.
وی افزود: در روند بررسیها، مواردی از تخلف از جمله آن میتوان به انتقال سهمیه و یارانه آرد یک واحد نانوایی به واحد دیگر شناسایی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی تأکید کرد: سهمیه آرد و یارانه اختصاصیافته به هر نانوایی باید در همان واحد و در چارچوب ضوابط تعیینشده مصرف شود و هرگونه جابهجایی یا استفاده خارج از چارچوب قانونی، تخلف محسوب میشود.
حسین نجفزاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز از برخورد قانونی با نانواییهای متخلف خبر داد و گفت: با واحدهایی که مرتکب کمفروشی، گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
نظارت بر عملکرد نانواییها با هدف صیانت از آرد یارانهای، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و تأمین پایدار نان ادامه دارد.