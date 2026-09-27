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قائممقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، از تصویب و ابلاغ بستههای جدید حمایت مالی بنیاد برای دانشجویان مستعد، استادان جوان و هستههای پژوهشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید خدایگان قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تشریح جزئیات مصوبات مالی جدید، اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان بهمنظور تسهیل در توانمندسازی در مسیر نخبگی مستعدان برتر و همچنین حمایت از تثبیت جایگاه استادان جوان در نظام آموزش عالی، سقف اعتبارات حمایتی را در طرحهای مختلف بهطور ملموسی افزایش داده است.
جزئیات اعتبارات و حمایتهای مصوب سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵
تسهیلات توانمندسازی و هدایت هدفمند دانشجویان و طلاب صاحب استعداد برتر (طرح شهید وزوایی):
در راستای حمایت از پویایی تحصیلی دانشجویان مستعد برتر مقاطع مختلف، اعتبار حمایت مالی در طرح شهید وزوایی برای مقطع کارشناسی ۶۰۰ میلیون ریال، مقطع کارشناسی ارشد ۷۵۰ میلیون ریال و مقطع دکتری تخصصی ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و مصوب شد.
طرح آموزشیار و پژوهشیار:
بهمنظور بهرهگیری از توانمندیهای دانشجویان مستعد در امور آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و کمک به معیشت علمی آنان، حقالزحمه ماهانه آموزشیاران و پژوهشیاران به ۲۵۰ میلیون ریال در ماه افزایش یافت.
طرح دکتر کاظمی آشتیانی (ارتقای توانمندیها و توسعۀ فعالیتهای استادیاران جوان دانشگاهها و مؤسسههای علمی کشور):
با هدف حمایت از استادیاران جوان دانشگاهی در فرآیند جذب و تثبیت در مؤسسات علمی، اعتبار پژوهشی بدو استخدام این طرح به مبلغ ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) مصوب شد.
هستههای نخبگانی مسالهمحور دانشجویی (طرح شهید احمدیروشن):
پشتیبانی از هستههای حل مسئله دانشجویی زیر نظر اساتید راهبر، از اولویتهای راهبردی بنیاد در شبکه سازی مستعدین برتر و توانمند سازی آنها در حل مسئله است و بر همین اساس، اعتبار مصوب برای هر هسته در طرح شهید احمدیروشن مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارتقا یافته است.
طرح دانا (درمانگران اثرگذار و نوآور ایران):
حمایت از دانش آموختگان برتر پزشکی تحت عنوان طرح دانا، در سال تحصیلی جدید با اعتبار ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای هر دوره اجرایی خواهد شد.
هیئتهای اندیشهورز نخبگانی:
با هدف درگیر کردن نخبگان و سرآمدان دانشگاهی در حل چالشهای راهبردی و تصمیمسازیهای کلان کشور، اعتبار اختصاصیافته به هر هیئت اندیشهورز ۵ میلیارد ریال مصوب شد.
طرح شتاب:
در راستای شتاببخشی به طرحهای فناورانه و زیرساختهای نخبگانی پیشرو توسط اساتید دانشگاه، سقف حمایتی ویژه در قالب طرح شتاب تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر تسریع و نظم در پرداخت این اعتبارات خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که بسترهای لازم جهت شناسایی، توانمندسازیسازی و شبکه سازی مستعدین برتر و نخبگان فراهم گردد تا سرمایههای انسانی کشور بیش از پیش در مسیر حل مسائل ملی نقشآفرینی کنند.