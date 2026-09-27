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مردم مبعوث شده اصفهان در گوشه و کنار استان در دویست و دهمین شب حضور در میدان و خیابانها با پرچم حزب الله حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم استان با حضور مستمر خود در خیابانها با اعلام آمادگی برای مقابله با دشمنان عنوان کردند هیچ گونه فشار دشمن امریکایی- صهیونیستی نمیتواند آنها را مأیوس و ناامید کند.
حاضران همچنین با اشاره به جایگاه و محبوبیت سید حسن نصرالله، ماندگاری نام و اندیشه او را حاصل سالها ایستادگی و پای بندی به آرمان مقاومت دانستند.
مردم در این حضور گسترده، یک بار دیگر اعلام کردند که در کنار نیروهای مسلح ایستادهاند تا صیانت از دستاوردهای انقلاب و حفظ آرامش کشور را تضمین کنند.