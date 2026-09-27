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رادیو صبا امروز با پخش برنامههای «عصر صبا» و «چنین گفت»، به ترتیب به واکاوی استعدادهای نهفته در شرایط سخت و روایت نبرد حماسی سهراب و گردآفرید میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» با رویکردی صمیمی و طنزآمیز، شنوندگان را به بیان تجربههای خود در کشف تواناییها و استعدادهایشان در شرایط سخت دعوت میکند.
این برنامه که ساعت ۱۸ با تهیهکنندگی رضا عزتی و اجرای شیوا رضاییزاده پخش میشود، به این پرسش محوری پاسخ میدهد که «شما در چه شرایطی استعدادتون شکوفا میشه؟» و به دنبال آن است که نشان دهد چگونه چالشها میتوانند زمینهساز خلاقیت و بروز استعدادهای نهفته باشند.
در برنامه «چنین گفت» که ساعت ۱۲:۱۵ پخش میشود، بخشی حماسی از شاهنامه فردوسی، شامل داستان رزم سهراب و گردآفرید، روایت می شود.
این برنامه شنوندگان را به یکی از رویاروییهای ماندگار ادبیات فارسی میبرد، جایی که گردآفرید، دختر گژدهم، با شجاعت در برابر سهراب میایستد و از دژ سپید دفاع میکند.
این روایت، تصویری از دلاوری و ایستادگی پهلوانان ایران را به نمایش میگذارد.