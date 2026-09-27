تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران در آستانه حضور درمسابقات انتخابی کمتر از ۱۷ سال آسیا، آخرین مرحله از تمرینات آماده‌سازی خود را از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوان دختر ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی لائوس برگزار خواهد شد، از صبح امروز آخرین مرحله تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی آغاز کرد.

این مرحله از اردو با هدف رسیدن به بالاترین سطح آمادگی فنی و جسمانی بازیکنان و مرور آخرین برنامه‌های تاکتیکی تیم برگزار می‌شود.

شاگردان مهناز امیرشقاقی در این اردو زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال می‌کنند تا با آمادگی کامل راهی مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا شوند. تمرکز کادر فنی در این مرحله بر اجرای برنامه‌های تاکتیکی، هماهنگی بیشتر بازیکنان و آماده‌سازی نهایی برای حضور در این رقابت‌هاست.

تیم نونهالان ایران پس از پایان این مرحله از تمرینات، برای حضور در مسابقات انتخابی کمتر از ۱۷ سال دختران آسیا و رقابت با تیم‌های برتر قاره آماده خواهد شد.

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می‌پردازند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

*دوشنبه ۱۳ مهر

چین تایپه – کامبوج/ ساعت ۱۲:۳۰

ایران – لائوس / ساعت ۱۵:۳۰

*پنجشنبه ۱۶ مهر

کامبوج – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

لائوس – چین تایپه/ ساعت ۱۵:۳۰

*یکشنبه ۱۹ مهر

چین تایپه – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

لائوس - کامبوج / ساعت ۱۵:۳۰

ساعت بازی‌ها به وقت تهران است.

این رقابت‌ها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) برگزار می‌شود.