وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، خواستار اجرای رویکردی مشابه آنچه در نوار غزه انجام شده در کرانه باختری شد و بر انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گفت: «به نظرم باید در کرانه باختری جنگی به راه بیندازیم و همان کاری را که در غزه انجام دادیم، در آنجا نیز انجام دهیم.»

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، اسموتریچ در ادامه ادعا کرد: «باید تشکیلات خودگردان فلسطین را منحل کرد، زیرا این تشکیلات، یک تشکیلات «تروریستی» است. ما این کار را پیش‌تر نیز انجام داده‌ایم».

وی با اشاره به عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری گفت سه اردوگاه اکنون از ساکنان خود تخلیه شده‌اند.

اسموتریچ در ادامه تصریح کرد که خواستار کشته شدن همه کسانی است که در عملیات‌های مقاومتی در کرانه باختری مشارکت دارند و همچنین بر جمع‌آوری تمامی سلاح‌ها در کرانه باختری تأکید کرد.

وی در ادامه اظهارات متوهمانه خود خطاب به ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد همان‌گونه که زیرساخت‌های حماس در غزه برچیده شده است، در کرانه باختری نیز نباید زیرساخت مقاومت، افراد مسلح، سلاح یا تونل باقی بماند.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی همچنین با اشاره به عملیات‌های زیرگیری با خودرو در کرانه باختری گفت: «اگر خودرو‌ها به سلاح تبدیل شوند و با آنها عملیات زیر گرفتن انجام شود، همان‌طور که هفته گذشته اتفاق افتاد، دیگر با خودرو‌های خود در جاده‌های ما تردد نخواهید کرد».

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، به ویژه در اردوگاه‌های شمال این منطقه، با تخریب گسترده منازل و زیرساخت‌ها و آوارگی فلسطینیان همراه بوده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت به تشدید سیاست‌های تخریب، کوچ اجباری و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری هشدار داده‌اند.