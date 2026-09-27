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با نزدیک شدن به فصل سرد سال و با هدف پیشگیری از محدودیتهای احتمالی ناشی از تأمین سوخت نیروگاهها، بسیج شرکت توانیر برنامهای برای تقویت همکاری میان صنعت برق، شرکتهای گاز، بسیج ادارات و بسیج مهندسین در زمینه مدیریت مصرف برق و گاز و آگاهسازی عمومی تدوین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در بیستوهفتمین نشست هفتگی بسیج توانیر با حضور علیرضا خیامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر، موضوع آمادگی برای فصل سرد و راهکارهای مدیریت مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
براساس تصمیمات این نشست، بسیج ادارات و بسیج مهندسین با برگزاری نشستهای مشترک با مجموعههای گاز، زمینه هماهنگی بیشتر برای مدیریت مصرف برق و گاز و اجرای برنامههای اطلاعرسانی و فرهنگسازی را فراهم خواهند کرد.
همچنین مقرر شد فرماندهان بسیج صنعت برق با هماهنگی بسیج استانداریها، بسیج ادارات و بسیج مهندسین و با همکاری شرکتهای گاز، برنامههای آگاهسازی و ترویج مدیریت مصرف انرژی را در استانها پیگیری کنند.
در بخش دیگری از این نشست، بر پیگیری هماهنگیهای لازم از طریق سپاه و بسیج با مجموعه وزارت نفت برای تقویت تأمین سوخت نیروگاهها تأکید شد. همچنین در صورت نیاز، بررسی و هماهنگی برای تأمین سوختهای جایگزین متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی نیروگاهها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
براساس برنامهریزی انجام شده، بسیج در اجتماعات و برنامههای شبانه نیز با برپایی میزهای خدمت، ضمن ارائه راهکارهای مدیریت مصرف برق و گاز، به پرسشها و ابهامات مردم پاسخ خواهد داد.
این اقدامات با هدف تقویت آمادگی صنعت برق برای فصل سرد، کاهش مصرف انرژی، پیشگیری از بروز محدودیتهای ناشی از کمبود سوخت و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.