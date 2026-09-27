مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از نیاز بیش از چهار هزار رشته قنات استان به عملیات مرمت، بازسازی و لایروبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خشکسالی‌های متوالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی موجب کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی آبدهی قنوات و در مناطق بحرانی کاهش تا ۷۰ درصدی آبدهی شده است.

مریم جوادی با اشاره به اهمیت قنوات در تأمین آب کشاورزی و معیشت روستاییان، از اجرای برنامه‌های مرمتی و حفاظتی برای صیانت از این سازه‌های آبی خبر داد و گفت: بیش از چهار هزار رشته قنات در استان نیازمند مرمت، بازسازی یا لایروبی هستند.

وی گفت: قنوات خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب بخش کشاورزی استان به شمار می‌روند و با توجه به شرایط خشکسالی، برنامه‌های امسال سازمان جهاد کشاورزی با هدف حفظ این منابع و صیانت از معیشت روستاییان دنبال می‌شود.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: باربرداری و کول‌گذاری، طوقه‌چینی و ایمن‌سازی سرچاه‌ها در برابر سیلاب‌های فصلی و اتصال مظهر قنوات به خطوط لوله پلی‌اتیلن با هدف کاهش هدررفت آب در مسیر از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای احیا و مرمت قنوات است.

جوادی گفت: اجرای این طرح‌ها با استفاده از ترکیبی از اعتبارات ملی و استانی و مشارکت مستقیم مالکان و بهره‌برداران انجام می‌شود و میزان مشارکت بهره‌برداران نیز در پایداری و استمرار فعالیت قنوات اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: به دلیل محدودیت منابع، امکان اجرای عملیات برای همه قنوات به صورت همزمان وجود ندارد.

مدیر آب‌ و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: اولویت‌بندی طرح‌های مرمتی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی و اقتصادی انجام می‌شود که طول قنات، میزان آبدهی، تعداد بهره‌برداران، سطح زیر کشت، شاخص خشکسالی و میزان مشارکت و همکاری کشاورزان و بهره‌برداران محلی از مهم‌ترین این شاخص‌ها هستند.

جوادی افزود: در سال جاری در مجموع حدود ۱۴۲ میلیارد تومان برای احیا و مرمت قنوات اختصاص یافته است، اما با توجه به تعداد قنوات استان و حجم نیاز‌های موجود، این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز واقعی خراسان جنوبی نیست.

جوادی کمبود اعتبارات مورد نیاز برای مرمت اساسی و نگهداری مستمر را یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه قنوات دانست و گفت: بسیاری از قنوات استان به دلیل فرسودگی بالا به اعتبارات قابل توجه و عملیات زمان‌بر نیاز دارند.

وی افزود: قنات زمانی می‌تواند به صورت مستمر و کارآمد فعال بماند که بهره‌برداران در کنار دستگاه‌های اجرایی در تأمین بخشی از هزینه‌ها، هماهنگی‌های محلی، برنامه‌ریزی برای لایروبی و نگهداری دوره‌ای و رعایت نوبت‌بندی و حقابه‌ها مشارکت داشته باشند.