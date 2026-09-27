برگزاری سیودومین مجمع عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان
سیودومین مجمع عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سیودومین مجمع عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و حضور غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک، مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و جلیل کوهپایهزاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان و اعضای مجمع و مسئولان مربوطه برگزار شد و بررسی عملکرد، گزارشهای مالی و برنامههای آتی این فدراسیون در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدا گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴ از سوی رئیس فدراسیون ارائه شد که شامل گزارشی از فعالیتهای سالیانه و وضعیت موجود فدراسیون بود و پس از ارائه گزارش، موضوع برای اخذ رأی اعضای مجمع مطرح شد.
ارائه گزارش حسابرس مستقل فدراسیون در سال ۱۴۰۴، گزارش مالی سال ۱۴۰۴ از سوی خزانهدار و گزارش بازرس فدراسیون از دیگر محورهای این مجمع بود که پس از ارائه، درباره آنها رأیگیری صورت گرفت.
اعضای مجمع همچنین درباره اجرای اختیار مجمع به هیئت رئیسه فدراسیون برای اصلاح چارت سازمانی فدراسیون بر اساس آییننامه اداری و استخدامی جدید، پس از تأیید اداره کل امور مشترک فدراسیونها، بحث و تصمیمگیری کردند.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای مجمع به بیان پیشنهادها و نقطهنظرات خود پرداختند و در پایان مجمع، از هیأتهای برتر فدراسیون در سال ۱۴۰۴ تقدیر شد و جلسه با جمعبندی رئیس مجمع و اختتام آن توسط رئیس فدراسیون به پایان رسید.