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آیناز میکائیلی، تکواندوکار شایسته شهرستان سقز، با درخشش در رقابتهای انتخابی تیم ملی نوجوانان و کسب عنوان نخست، جواز حضور در ترکیب تیم ملی تکواندو نوجوانان کشور را برای شرکت در مسابقات جهانی برزیل به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، میکائیلی با ارائه مبارزاتی قدرتمند و کسب پیروزیهای متوالی در مسابقات انتخابی، توانمندی خود را به اثبات رساند و به جمع ملیپوشان نوجوان کشور راه یافت.
در این مسیر، نیان شامحمدی بهعنوان مربی جوان، پرتلاش و سازنده، نقش مهمی در آمادهسازی و پرورش این تکواندوکار سقزی داشته است.