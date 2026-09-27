فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دفاع مقدس تنها بخشی از تاریخ کشور نیست، بلکه الگویی از وحدت، مقاومت و حضور مردم در برابر دشواری‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس، مردم این شهرستان را نماد هویت، شرف، امنیت و مرزبانی واقعی از سرزمین ایران دانست و گفت: دفاع مقدس تنها بخشی از تاریخ کشور نیست، بلکه الگویی از وحدت، مقاومت و حضور مردم در برابر دشواری‌هاست.

سرهنگ پاسدار علی عزیزپور در سخنانی به مناسبت هفته دفاع مقدس، با تبریک این مناسبت به مردم ولایت‌مدار شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و کارگزاران بوکان اظهار کرد: مردم این شهرستان در تاریخ معاصر نماد شعر، ادب، فرهنگ و غیرت دینی و اجتماعی بوده‌اند و در عرصه‌های مختلف نیز پایبندی خود را به هویت و امنیت کشور نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور یک مقطع تاریخی صرف نیست، افزود: این مناسبت یادآور تاب‌آوری ملت ایران، دکترین وحدت و انسجام ملی و الگویی از مقاومت و حکمرانی اسلامی و مردمی در برابر سخت‌ترین مشکلات و چالش‌های دوران معاصر است.

فرمانده سپاه بوکان ادامه داد: گردهمایی در چنین مناسبت‌هایی فرصتی است تا افتخارات هشت سال دفاع مقدس را بازخوانی کنیم و با تکیه بر ایمان، وحدت و هوشمندی، برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای کشور گام برداریم.

دکتر عزیزپور با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: جنگ‌ها معمولاً بر پایه توانمندی‌های نظامی و ظرفیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای اداره می‌شوند؛ اما در آغاز جنگ، جمهوری اسلامی ایران با شرایط دشواری روبه‌رو بود. به گفته وی، عراق در ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، با پشتیبانی دو بلوک شرق و غرب، به ایران حمله کرد؛ زمانی که کشور با بی‌ثباتی ساختاری سیاسی، تحریم تسلیحاتی و تثبیت‌نشدن نهاد‌های حکومتی مواجه بود.

وی افزود: در چنین شرایطی، اندیشه راهبردی امام خمینی (ره) زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی گسترده و مردمی شد؛ حرکتی که توانست ظرفیت‌های مردم را به میدان دفاع از کشور وارد کند.

فرمانده سپاه بوکان با اشاره به فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج اظهارداشت: امام راحل با تشکیل بسیج و پیوندزدن مفهوم دفاع به تکلیف شرعی، جنگ را از سطح یک رویارویی مرزی و دولتی فراتر بردند و آن را به جهادی همه‌جانبه و مردمی تبدیل کردند. به گفته او، حضور مردم در جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان، یکی از مؤلفه‌های مهم ایستادگی کشور در سال‌های جنگ بود.

سرهنگ پاسدار عزیزپور با تأکید بر اهمیت وحدت اقوام در دوران دفاع مقدس گفت: امام خمینی (ره) با تأکید بر برادری میان اقوام مختلف، از جمله کرد، فارس، ترک و لر، بر ضرورت همبستگی مردم ایران در برابر دشمن تأکید کردند. این نگاه، به گفته وی، نقشه دشمنان را برای تبدیل جنگ به نزاعی قومی و مذهبی ناکام گذاشت.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس نشان داد که همبستگی ملی و مشارکت مردم می‌تواند در برابر فشار‌های خارجی و دشواری‌های داخلی، پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ کشور باشد. این تجربه، به‌ویژه برای نسل جوان، فرصتی برای شناخت نقش مردم و ارزش‌های مشترک در صیانت از استقلال و امنیت ایران است.

فرمانده سپاه بوکان در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و تجلیل از ایثارگران و جانبازان گفت: بازخوانی تجربه دفاع مقدس باید به تقویت ایمان، وحدت و مسئولیت‌پذیری در جامعه منجر شود. او ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از این تجربه تاریخی و با حفظ انسجام ملی، زمینه پیشرفت و آینده‌ای روشن برای کشور فراهم شود.