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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر نقش تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی گفت: این اقدامات میتواند به کاهش ضایعات محصولات و تقویت صادرات استان کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در آیین افتتاح فاز نخست یک واحد تولید انواع پوره و رب گوجهفرنگی در ارومیه، ایجاد ارزشافزوده و تکمیل زنجیرههای ارزش را از راهبردهای تحول در بخش کشاورزی عنوان کرد.
او با اشاره به ضایعات محصولات کشاورزی افزود: بر اساس آمار اعلامشده در این مراسم، بیش از ۴۰ درصد محصولات کشاورزی کشور بهدلیل کمبود صنایع تبدیلی به ضایعات تبدیل میشود. اصغری توسعه این صنایع را عاملی برای حفظ ارزش محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش صادرات غیرنفتی دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت این سازمان از سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی فعال در تکمیل زنجیره ارزش حمایت میکند. او همچنین بر ضرورت مدیریت یکپارچه تولید، انتقال، نگهداری و صادرات محصولات باغی تأکید کرد و گفت حفظ کیفیت باید در همه مراحل زنجیره تأمین مورد توجه باشد.
اصغری با اشاره به حساسیت بازارهای جهانی نسبت به سلامت و ایمنی غذا افزود: کیفیت محصول تنها به ظاهر آن محدود نیست و رعایت شاخصهای فنی و اطمینان از نبود باقیمانده سموم نیز اهمیت دارد. به گفته او، پایش کیفیت باید از مراحل تولید و برداشت آغاز شود و تا بستهبندی، انتقال و نگهداری ادامه یابد.
وی اعلام کرد متقاضیان فعالیت در حوزه صادرات و لجستیک محصولات باغی میتوانند از تسهیلات و ظرفیتهای تخصیص زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز بهرهمند شوند. اصغری کیفیت، سلامت غذایی، لجستیک مدرن و فناوریهای نگهداری را از مؤلفههای مؤثر در توسعه پایدار صادرات محصولات باغی برشمرد.