به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش در برنامه نبرد هرمز با اشاره به خطای محاسباتی رئیس جمهور متوهم آمریکا در قبال ایران، گفت: ترامپ خیال کرد با ضربات وارد شده به حماس و حزب‌الله لبنان و سقوط سوریه اوضاع برای تجاوز نظامی به خاک ایران مهیّاست اما ارتش و سپاه در جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونی ماشین جنگی آن‌ها را متوقف کردند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونی در جنگ با ایران در رسیدن به اهداف اعلامی (نابودی توان موشکی) و اهداف پنهانی شان (تجزیه ایران) شکست خوردند.

سخنگوی ارتش همچنین با بیان اینکه اوضاع آمریکا در منطقه اصلا خوب نیست و ممکن است دست به تجاوز نظامی بزند، به آمریکا و هم پیمانانش هشدار داد: درصورت تجاوز نظامی مجدد آسیب‌های بیشتری می‌بینند و ارتش جمهوری اسلامی ایران همه جوره برای نبرد با دشمن آماده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پایان هم اولویت آمریکا را تأمین امنیت رژیم صهیونی و منافع او دانست، نه کشورهای مسلمان منطقه و تاکید کرد: اخراج آمریکا از غرب آسیا منطقه را امن می کند.