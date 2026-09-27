در نشست مشترک وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، روند اجرای تکالیف قانونی مرتبط با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی و بر رفع هماهنگی‌های باقی‌مانده برای اجرای کامل قانون تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، روند اجرای تکالیف وزارت راه و شهرسازی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نشست مشترک این وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد و سازمان فناوری اطلاعات بررسی شد.

در این نشست اعلام شد بخش عمده مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در مواد ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون اجرا شده و اقدامات تکمیلی در حال پیگیری است.

حاضران همچنین راهکارهای لازم برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و تکمیل فرآیندهای مرتبط با صدور اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات نیز گزارشی از اقدامات و نیازهای فنی و اجرایی مرتبط با قانون ارائه کردند.

در پایان تأکید شد با انجام هماهنگی‌های باقی‌مانده میان سه دستگاه، زمینه اجرای کامل اهداف قانون و تسریع در فرآیند ثبت رسمی معاملات فراهم شود.