احسان دشتیانه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، درباره وضعیت تولید فولاد کشور افزود: صنعت فولاد، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، از شرایط جنگ تأثیر پذیرفت و با حمله به واحد‌های فولادی، بخش‌هایی از این صنعت آسیب دید، اما با تلاش مهندسان، واحد‌های تولیدی به مدار بازگشتند و بخش‌های باقی‌مانده نیز در حال بازگشت به مدار هستند.

وی گفت: این حمله نشان داد صنعت فولاد تا چه اندازه اهمیت دارد و طی سال‌های گذشته چه ظرفیت‌هایی در این بخش ایجاد شده و چه میزان اشتغال شکل گرفته است؛ ظرفیتی که جایگاه ایران را به عنوان یک کشور صنعتی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد.

دشتیانه با اشاره به چالش ناترازی انرژی افزود: اکنون مهم‌ترین مسئله صنعت فولاد، ناترازی است و انتظار می‌رود دولت با توجه به شرایط این صنعت، موضوع تأمین انرژی را تا حد امکان حل‌وفصل کند.

وی ادامه داد: در بحث ناترازی انرژی، صنعت فولاد آسیب جدی دیده و محدودیت‌های قابل توجهی در این صنعت اعمال شده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران گفت: در موضوع ناترازی‌ها، اقدامات و مواضع جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت را شاهد بوده‌ایم، اما به گفته وی، در بخش تأمین انرژی از سوی وزارتخانه‌های نیرو و نفت، همچنان نیاز به اقدامات جدی وجود دارد.

دشتیانه افزود: انتظار صنعت فولاد این است که دستور رئیس‌جمهور برای کاهش محدودیت انرژی صنایع در اولویت قرار گیرد و برق و گاز واحد‌های صنعتی تا حد امکان قطع نشود.

وی همچنین درباره تأمین گاز مورد نیاز صنایع گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، صرفه‌جویی در مصرف گاز ضروری است و انتظار می‌رود مردم نیز در این زمینه همکاری کنند.

گفتنی است؛ ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد تبدیل شده است، محدودیت تأمین برق و گاز، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی واحد‌های صنعتی و زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. شهریور ماه ۱۴۰۵، وزارت نیرو از کاهش حدود ۳۰ درصدی ناترازی برق نسبت به سال گذشته و افزایش ۱۴ درصدی انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان خبر داده است، با وجود این، فعالان صنعت فولاد همچنان بر ضرورت تأمین پایدار انرژی برای حفظ ظرفیت‌های تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره فولاد تأکید دارند.