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اردوی جهادی تخصصی سلامت گروههای جهادی در روستای مؤمنآباد بخش قنوات برگزار شد و ۴۲۸ نفر از خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مشاورهای و دارویی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اردوی جهادی تخصصی سلامت گروههای جهادی شهیدان لطفینیاسر و بلندیان همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در روستای مؤمنآباد بخش قنوات برگزار شد و ۴۲۸ نفر از خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مشاورهای و دارویی بهرهمند شدند.
این اردو در قالب پویشهای سلامت علوی و لبخند با برکت و طرح شهید رهنمون و با حمایت و همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قم اجرا شد.
در این برنامه، هشت پزشک متخصص خدمات پزشکی، غربالگری دندانپزشکی، مشاوره و پایش قند خون و فشار خون را بهصورت رایگان ارائه کردند. همچنین عینک، مسواک، خمیردندان و دارو در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.