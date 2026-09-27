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فرمانده انتظامی استان همدان گفت: پلیس و رسانه در کنار یکدیگر میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند و در پیشگیری از جرائم و ناامنی مؤثر باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان، در دیدار با مدیر و معاونان صداوسیمای مرکز همدان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و روز خبرنگار، از نقش رسانه ملی در تأمین امنیت، آگاهیبخشی و ایجاد اعتماد عمومی قدردانی کرد.
سردار نجفی با اشاره به همکاری نزدیک نیروی انتظامی و صداوسیمای در مقاطع مختلف، امنیت را محصول مشارکت همه دستگاهها، رسانه و مردم دانست و گفت: پلیس و رسانه در کنار یکدیگر میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند و در پیشگیری از جرائم و ناامنی مؤثر باشند.
وی با اشاره به شهادت ۲۲ نفر از نیروهای این مجموعه از سال گذشته تا کنون دراستان افزود: برنامههای هفته نیروی انتظامی از روز جمعه دهم با دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و حضور در نماز جمعه آغاز میشود ۳۸ برنامه در این هفته در دستور کار است و با غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا پایان مییابد.
فرمانده فرجا استان با اشاره به حجم بالای مأموریتهای نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این سازمان روزانه ۵ هزار تماس مردمی را پاسخ میدهد و در ایام اغتشاشات این رقم به ۲۲ هزار تماس در روز رسید.
سردار نجفی گفت:۸۵ درصد تماسها با پلیس ۱۱۰ از طریق مشاوره حل و تلفن ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا استان ۲۴ ساعته آماده ارائه خدامت در حوزه فضای مجازی به همشهریان است.
مدیرکل صداوسیمای همدان هم جنگ رسانهای را خط مقدم دفاع از امنیت و اقتدار کشور دانست و گفت: امروز در ۱۲ تا ۱۶ حوزه جریان دارد و در هر مقطع، یکی از این حوزهها به خط اصلی مبارزه تبدیل میشود.
بهروز طالبنژاد با تأکید بر اهمیت جنگ رسانهای در شرایط کنونی افزود: گاهی جنگ رسانهای از پشتیبانی سایر حوزهها فراتر میرود و خود به خط مقدم تبدیل میشود و تصویری که از داخل به بیرون مخابره میکنیم و تصویری که از دشمن به داخل تزریق میشود، مرهون همکاری و همافزایی رسانه با نهادهای امنیتی و انتظامی است.