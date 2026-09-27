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فرماندار شهرستان پلدشت از برگزاری جشنواره خانوادگی ماهیگیری با قلاب در حاشیه رود خانه مرزی ارس در روز جمعه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه هماهنگی این جشنواره ماهیگیری که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد گفت: جمعه این هفته جشنواره خانوادگی ماهیگیری با قلاب در حاشیه رود خانه مرزی ارس برگزار میشود
رعنا قربانی خاطر نشان کرد این جشنواره با هدف ایجاد شور نشاط اجتماعی در بین خانوادهها و معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان در حاشیه رودخانه مرزی ارس برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حاشیه این جشنواره نمایشگاه معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان و همچنین غرفه نحوه چگونگی طبغ ماهیان دریایی به علاقمندان به منظور افزایش مصرف سرانه ماهی در استان به نمایش گذاشته خواهد شد.