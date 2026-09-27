به دنبال واژگونی دلخراش یک دستگاه اتوبوس مسافربری کرمانشاه - تهران در محور همدان - ساوه و جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۲ هم استانی‌، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در تماس با استاندار مرکزی و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، آخرین وضعیت امدادرسانی به آسیب‌دیدگان را پیگیری کرد.

به دنبال حادثه واژگونی اتوبوس: تماس استاندار کرمانشاه با استاندار مرکزی و فرماندار ساوه

به دنبال حادثه واژگونی اتوبوس: تماس استاندار کرمانشاه با استاندار مرکزی و فرماندار ساوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در این تماس با تأکید بر لزوم بررسی دقیق و فوری علل وقوع این حادثه، از ورود فوری و توجه ویژه استاندار مرکزی به این موضوع قدردانی کرد و در عین حال خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های بیمارستانی منطقه و تسریع در روند رسیدگی همه‌جانبه به مجروحان سانحه شد.

زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی نیز با ابراز تأثر عمیق از وقوع این سانحه تلخ، مراتب تسلیت و همدردی خود را با مسئولان و مردم کرمانشاه به‌ویژه خانواده‌های داغ‌دیده اعلام کرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مراکز درمانی و کادر پزشکی ساوه گفت: تمامی مراکز درمانی ساوه و استان از نخستین لحظات برای نجات جان مصدومان بکار گرفته شده‌اند و تا بهبودی کامل آسیب‌دیدگان و رسیدگی کامل به وضعیت هم‌وطنان عزیز کرمانشاهی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، عملیات درمان مصدومان در ساوه ادامه دارد و پلیس نیز در حال بررسی دقیق علل وقوع حادثه است.