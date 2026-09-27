­رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار از شناسایی و دستگیری یک متخلف در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت در محدوده گردنه قوچ، حوالی روستای حمامک در منطقه حفاظت شده جاجرود خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و پایش منطقه در محدوده گردنه قوچ و حوالی روستای حمامک، با موردی مشکوک مواجه شدند که پس از ردیابی، یک نفر متخلف را در حال تردد با موتورسیکلت شناسایی کردند.

وی افزود: فرد متخلف با مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد و با وجود چندین مرتبه اعلام فرمان ایست، از توقف خودداری کرد که در ادامه مأموران یگان حفاظت با رعایت ضوابط و با شلیک تیر هوایی موفق به متوقف کردن و دستگیری وی شدند.

یگان زاده ادامه داد: در بازرسی از وسایل همراه متخلف، یک قبضه سلاح شکاری برنو، هشت عدد فشنگ، یک عدد پوکه، سه قبضه چاقو و یک دستگاه دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار اظهار داشت: متخلف پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به پلیس امنیت پاکدشت تحویل داده شد.

وی با اشاره به تداوم گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تهران تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی، پایش مستمر مناطق را در دستور کار دارند و با هرگونه تخلف شکار و صید مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهند کرد.