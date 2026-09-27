مدیر عامل مجمع شاعران اهل بیت (ع) از برگزاری این کنگره در سه بخش فارسی، آذری و عربی خبر داد و گفت: اختتامیه هر بخش پس از ایام شهادت حضرت زهرا (س) به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جواد حیدری در نشست خبری کنگره ملی شعر فاطمی گفت: فراخوان چهاردهمین دوره کنگره امروز منتشر می‌شود و آثار در سه زبان فارسی، آذری و عربی دریافت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به استقبال شاعران در دوره‌های گذشته، امسال نیز سه اختتامیه برای بخش‌های مختلف کنگره پیش‌بینی شده است؛ اختتامیه بخش آذری در اردبیل و بخش عربی در شوش دانیال خوزستان برگزار می‌شود و اختتامیه بخش فارسی نیز به یکی از شهرستان‌ها منتقل خواهد شد.

آقای حیدری گفت: بخش ویژه چهاردهمین دوره با عنوان «بزرگ پرچمدار فاطمی» به مقام معظم رهبری اختصاص دارد و محور‌های اصلی کنگره همچنان مدح، مناقب و مراثی حضرت زهرا (س) است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم پس از چند سال وقفه، اشعار برگزیده دوره‌های گذشته نیز با حمایت بخش فرهنگ به صورت مکتوب منتشر شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام شیخ محسن حنیفی دبیر اجرایی کنگره گفت: داوری آثار امسال در دو مرحله استانی و ملی انجام می‌شود و برگزیدگان استانی نیز قدردانی خواهند شد.

وی افزود: در این دوره از شاعران نوقلم ۱۵ تا ۲۰ سال نیز تجلیل می‌شود تا فرصتی برای دیده‌شدن استعداد‌های جوان در کنار شاعران باتجربه فراهم شود.

آقای حنیفی افزود: مجمع شاعران اهل‌بیت (ع) با شناسایی انجمن‌های ادبی شهر‌ها و استان‌های مختلف، شبکه گسترده‌ای در اختیار دارد و تلاش می‌کند جریان شعر فاطمی را در نقاط مختلف کشور تقویت کند.

وی گفت: ظرفیت شعر فارسی در حوزه فاطمی بسیار گسترده است و برگزاری اختتامیه بخش فارسی در یکی از شهرستان‌ها نیز با هدف گسترش این جریان در سراسر کشور انجام می‌شود.

دبیر اجرایی کنگره افزود: برای نفر اول ۲۵ میلیون تومان، نفر دوم ۱۸ میلیون تومان و نفر سوم ۱۵ میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده و برگزیدگان لوح تقدیر و تندیس کنگره نیز دریافت می‌کنند.

آقای حنیفی گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مهر است و اختتامیه سه بخش پس از ایام شهادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

وی افزود: در دوره‌های گذشته حدود ۶۰۰ شاعر در این کنگره شرکت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم میزان مشارکت شاعران در این دوره افزایش یابد.