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به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ یادآور حماسه جاودان ملت ایران

هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که غرور و غیرت مردان این سرزمین در برابر توفان تجاوز ایستاد و حماسه‌ای جاویدان آفرید. در این هفته، ایران اسلامی با افتخار به استقبال یاد شهیدانی می‌رود که با خون خود، درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند. از خرمشهر تا فاو، از دشت‌های خوزستان تا کوه‌های غرب، هر وجب از خاک این میهن، گواه رشادت‌هایی است که تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد. دفاع مقدس، نه یک جنگ، که دانشگاه عشق و ایثار و مکتب انسان‌سازی برای نسل‌های آینده بود. در طلیعه هفته دفاع مقدس، ملت ایران بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می‌کند و فریاد می‌زند که راه سرخ شهادت، همچنان زنده و جاویدان است. هشت سال مقاومت، هشت سال ایستادگی در برابر تمامی قدرت‌های جهان، حماسه‌ای بود که تنها از عهده مردمی برمی‌آید که عشق به وطن در رگ‌هایشان می‌جوشد. امروز، در سایه الطاف الهی و هدایت رهبری، همان روحیه ایثار و فداکاری در کالبد جامعه جاری است.
عکاس :امیر علی جوادیان
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ - ۱۲:۲۳
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: دفاع‌مقدس ، ایران ، جنگ تحمیلی ، قدرت ایران
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