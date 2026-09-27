مسعود امامی یگانه در نشست صریح و صمیمی با دانشجویان در برنامه «در مدار مطالبه» با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی استان، از اجرای ۸۵ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به اولویت قرار گرفتن حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دو سال گذشته اظهار کرد: تلاش شده با اجرای رویکرد «سرمایه‌گذاری آسان»، پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت استعلام‌ها و مجوز‌های قانونی کاهش یابد و زمینه برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم شود.

استاندار اردبیل افزود: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان، ۴۷ تفاهم‌نامه برای عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش ارزش افزوده استان به امضا رسید که اجرای ۳۷ طرح از این تفاهم‌نامه‌ها آغاز شده و مجموع سرمایه‌گذاری آنها به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و زمینه اشتغال ۶ هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهور نیز ۱۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال برای ۷ هزار نفر به امضا رسید.

امامی یگانه با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری استان اردبیل تک‌رقمی است.

وی همچنین از افتتاح ۴۹۰ طرح اقتصادی بزرگ و کوچک طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها برای ۱۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه‌ها پرداخت شده و پیگیری برای تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی ادامه دارد.

وی همچنین از فعال‌سازی ۱۵۰ واحد راکد در استان خبر داد و افزود: با احیای این واحد‌ها برای ۸ هزار نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده و اردبیل در این زمینه رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

امامی یگانه بر ضرورت هماهنگی میان نظام آموزش عالی و نیاز‌های بازار کار تأکید کرد و گفت: متناسب‌سازی رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار و راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت برای افزایش مهارت‌آموزی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در شاخص‌های اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری و احیای واحد‌های راکد اقدامات قابل‌توجهی داشته است، افزود: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه از منابع مختلف برای استان تأمین شد و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافت.

استاندار اردبیل با اشاره به طرح‌های اقتصادی در دست اجرا در استان تصریح کرد: در مجموع ۸۵ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در اردبیل در حال اجراست و تلاش می‌شود این طرح‌ها تا پایان دولت به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین از صدور مجوز برای ایجاد دو شهرک تخصصی بخش خصوصی خبر داد و گفت: شهرک تخصصی تولید ماشین‌آلات سنگین یخچال‌دار با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان و شهرک تخصصی صنایع غذایی با سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد تومان در استان مجوز گرفته‌اند.

امامی یگانه در ادامه به پروژه کنسانتره مس اشاره کرد و افزود: فاز دوم این طرح با ظرفیت ۷ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و فاز نخست آن با ظرفیت یک میلیون تن به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت کشت و صنعت‌ها تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری مشارکتی حرکت کنند و از مدیریت صرفاً اداری فاصله بگیرند.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کشت و صنعت پارس اظهار کرد: قرارداد ایجاد بزرگ‌ترین باغات مدرن با احداث هزار هکتار باغ پسته در این مجموعه به امضا رسیده است.

وی درباره وضعیت کشت و صنعت مغان نیز گفت: این مجموعه در چارچوب اصل ۴۴ قرار گرفته و اصلاح روش‌ها در آن باید با توجه به منافع مردم منطقه دنبال شود.

امامی یگانه تأکید کرد: در روند تصمیم‌گیری درباره کشت و صنعت‌ها، منافع استان و مردم نادیده گرفته نخواهد شد و موضوع با انجام اهلیت‌سنجی و تعیین قیمت کارشناسی‌شده پیگیری می‌شود.