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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از کشف و ضبط چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان دهلران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولیالله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت یک گزارش محرمانه و بررسیهای فنی روی الگوی مصرف برق در محدوده مورد نظر، با اخذ مجوز قضایی، چهار دستگاه ماینر در دهلران شناسایی و ضبط شد.
وی از همکاری دستگاههای امنیتی، بهویژه سربازان گمنام امام زمان (عج)، فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی قدردانی کرد و تصریح کرد: سوداگران انرژی که سرمایههای ملی را قاچاق میکنند، به منافع جامعه آسیب جبرانناپذیری وارد میکنند.
ناصری همچنین گفت: یکی از دلایل محدودیتهای برق، فعالیت دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز است و برقآشامها به شبکه و مشترکان خسارت زیادی میزنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام تأکید کرد: شهروندان میتوانند هرگونه اطلاعات درباره ماینرهای غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند. گزارشها با حفظ محرمانگی کامل پیگیری میشود و به همکاریکنندگان پاداش پرداخت خواهد شد.