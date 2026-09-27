به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بهنام جاویدی مسئول گلزار شهدای گرمسار گفت : در قالب ۶ دکور اختصاصی این نمایشگاه لباس های رزم دو شهید والا مقام مدافع امنیت جعفر کشمیر و حمیدرضا ذبیحی که در دفاع مقدس دومدر تهران به شهادت رسیدند همچنین لوازم شخصی شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم شهیدان محمد جواد بلوچی ، حمیدرضا پورپناه ، میلاد قندالی از نیرو‌های هوافضا سپاه پاسداران و همچنین شهید والا مقام سلمان ایزدیار از شهدای ارتش به نمایش گذاشته شده است.