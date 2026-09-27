نماینده مجلس، با استناد به مواد ۲۲۰ تا ۲۲۸ آئین‌نامه داخلی مجلس خواستار پایبندی هیئت رئیسه به ترتیب قانونی بررسی استیضاح وزرا شد و حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس در پاسخ اعلام کرد موضوع استیضاح ها در نشست هیئت رئیسه بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقدعلی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۵ مهر ) که به صورت مجازی برگزار شد در تذکر آئیین نامه ای با استناد به مواد ۲۲۰ تا ۲۲۸، گفت: طبق این مواد باید بلافاصله استیضاح وزرا در دستور کار قرار گیرد و ترتیب نیز رعایت شود، انتظار می رود که هیئت رئیسه به آیین نامه پایبند باشد.

او با بیان اینکه امروز تقاضای استیضاح وزرای متعددی مطرح شده است، افزود: مشکل امروز جامعه نیز دو موضوع ملموس و جدی است؛ یکی مشکل اقتصادی و دیگری مشکل دیپلماسی. از یک طرف می‌بینیم دیپلمات ها و وزیر امور خارجه با اظهار ضعف در برابر دشمن و التماس برای مذاکره، به دشمن پاس گل می‌دهند. نتیجه همین مذاکرات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه وضع اقتصادی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، یادآور شد: استیضاحی که سبقه اقتصادی دارد و با معیشت مردم مرتبط است، باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد؛ اکنون شاهد قیمت دلار، وضعیت واردات و دیپلماسی اقتصادی و پالس ضعفی هستیم که دیپلمات های ما به دشمن می دهند.

نقدعلی با بیان اینکه رعایت نشدن آئین نامه، اولین ضربه به مجلس است، گفت: با کدام مجوز جلسات علنی مجلس دو روز در هفته برگزار می‌شود؟ مردم می‌گویند مهدکودک ها هم باز شده اند، چرا مجلس حضوری نمی‌شود؟

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر، گفت: وقتی استیضاحی به کمیسیونی ارجاع می شود و در کمیسیون اعلام نظر شد، طبق آئین نامه مجلس باید در دستور قرار گیرد. این موضوع را در نشست هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

او درباره موضوعات بین المللی نیز گفت: بر فرض اینکه کسی صحبتی بکند و ما نسبت به صحبت او نقد داشته باشیم اما نباید بیان جملات به شکلی باشد که به داخل و دشمن القا کند که عده ای به آمریکا التماس می کنند، آمریکای جنایتکار باید در برابر ملت بزرگ ایران بفهمد که حرف ملت ایران قدرت است. هر کس هم احساس ضعف بخواهد بکند، با مردم در تناقض و تضاد قرار می‌گیرد.

حاجی بابایی تاکید کرد: بیان جملات به شکلی نباشد که خدای ناکرده نظام جمهوری اسلامی زیر سوال برود یا دیگران از آن سوءاستفاده کنند.