نایب رئیس مجلس، با اشاره به حذف کالابرگ برخی زائران اربعین به دلیل ثبت سفر خارجی، خواستار اقدام مسئولان ذی ربط برای بازگرداندن کالابرگ آنان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی در صحن علنی امروز ( یکشنبه، ۵ مهر ماه ) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: برخی مردم سفر اربعین داشتند و به آنها گفته شد چون سفر خارجی دارید، کالابرگشان حذف شده و مجبورند دوباره مراجعه کنند و ۳۵۰ هزار تومان بدهند تا به حالت اولیه برگردد.

حاجی بابایی افزود: تقاضا داریم مسئولان ذی ربط در این رابطه اقدام کنند و مردم را به این شکل سرگردان نکنند.