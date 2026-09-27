به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فاتحی با اشاره به اهمیت «میدان روایت و افکار عمومی» گفت: رسانه باید واقعیتها را دقیق و بههنگام روایت کند و در کنار بیان مشکلات، ظرفیتها، توانمندیها و افق آینده کشور را نیز به درستی به مردم نشان دهد.
مدیرکل صداوسیمای لرستان، سند تحول صداوسیما را نقشه راه حرکت رسانه دانست و افزود: تحول رسانهای یعنی حرکت از برنامهسازی صرف به سمت مسئلهمحوری، مخاطبمحوری و روایتمحوری.
وی همچنین بر استفاده بیشتر از ایدههای نو، نیروهای جوان و استعدادهای بومی تأکید کرد و گفت: بسیاری از سوژههای اثرگذار در متن زندگی مردم و ظرفیتهای کمتر دیدهشده استان قرار دارند و هنر رسانه، کشف و روایت حرفهای این واقعیتهاست.
فاتحی در پایان، امیدآفرینی را در گرو روایت صادقانه مشکلات در کنار ظرفیتها، راهکارها و پیشرفتها دانست و تأکید کرد: رسانه باید در روزهای آرام در کنار مردم و در روزهای سخت، تکیهگاه اطلاعرسانی، آرامش و امید جامعه باشد.
در ادامه نشست مدیرکل صدا و سیمای لرستان، احکام مسئولیت تعدادی از مدیران و مسئولان جدید معاونت سیما صادر شد.
بر اساس این احکام، احمد احمدپور به عنوان سرپرست معاونت سیما، سیدمحمد طاهریان سرپرست مدیریت تولید سیما، نادر یگانه مدیر پخش سیما، مهتاب پیرمحمدی سرپرست اطلاعات و برنامهریزی، حمید برگ بید بیرانوند مشاور امور ایثارگران و زینب محمدزاده مسئول زیرنویس و گرافیک معاونت سیما منصوب شدند.
در این نشست همچنین از خدمات و تلاشهای ارزشمند فرزاد فرهانی سرپرست سابق سیما و بهمن نجفی، سرپرست تولید پیشین این معاونت و حمید برگ بید بیرانوند مدیر سابق اطلاعات و برنامه ریزی، قدردانی شد.
ترکیب جدید مدیران سیما نوید بخش روز های امید بخش در این حوزه است . در ادامه به برخی از سوابق مدیران جدید منصوب شده اشاره شده است.
احمد احمد پور معاون سیما ،کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و از هنرمندان شاخص حوزه فیلمسازی استان لرستان، دارای بیش از ۵۰ اثر مستند و نمایشی است که در شبکههای سراسری صداوسیما به پخش رسیدهاند. علاوه بر فعالیتهای هنری در سطوح کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی، نقشهای اثر بخش مهمی از جمله ریاست خانه سینمای مستند لرستان و عضویت در شوراهای استانی فیلمنامه و تولید را بر عهده داشتهاند. احمدپور با کسب ۲۹ جایزه ملی و بینالمللی ، از چهرههای پژوهشی و آموزشی در حوزه درام و فیلمسازی محسوب میشوند.
سید محمد طاهریان سرپرست تولید سیما ، فیلمساز و کارگردان با سابقه صدا و سیمای لرستان ، وی دوره فیلمسازی را در سال ۱۳۶۸ در انجمن سینمای جوانان ایران گذراند و فعالیت حرفهای خود را در صداوسیمای مرکز لرستان از سال ۱۳۷۳ بهعنوان تصویربردار آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۸ در زمینه کارگردانی برنامهها و مجموعههای تلویزیونی فعالیت داشته و آثاری از جمله «بر افتو»، «یخدون پاپا» و تلهفیلم «چهل روز تا برادری» را در کارنامه دارد. همچنین در نگارش فیلمنامه ۳۵ میلیمتری، تألیف کتابهای «تاریخ تصویری لرستان» و «بامهای کاهگلی» و نگارش فیلمنامه و مقاله برای فصلنامه «شقایق» مشارکت داشته است.
نادر یگانه مدیر پخش سیما فارغ، التحصیل دانشگاه ملی اصفهان، از سال ۸۱ به عنوان صدا بردار پخش، تهیه کننده و کارگردان، ارزیاب و ناظر پخش سیما فعالیت داشته است.
حمید برگ بید مشاور امور ایثارگران فرزند شهید و دانشجوی دکترا، به مدت ۱۰ سال مدیر اطلاعات و برنامه ریزی مرکز را برعهده داشته است.
مهتاب پیری محمدی سرپرست جدید اطلاعات و برنامه ریزی دانشجوی دکترا در رشته مدیریت آموزشی، بیش از ۱۵ سال سابقه در معاونت برنامه ریزی و مسئولیت برنامههای مشارکتی و همچنین قراردادهای برنامه سازی را عهده دار بوده است.